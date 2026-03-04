“Llegamos a las 3 de la mañana”: filas y reclamos en el Serecí de La Paz por trámites

Largas filas y reclamos marcaron el inicio de la jornada de este miércoles en oficinas del Servicio de Registro Cívico (Serecí) en la ciudad de La Paz, donde ciudadanos acudieron desde la madrugada para realizar trámites de certificados.

Aunque el horario de atención está establecido entre 8:30 y 16:30, varias personas llegaron desde las 3:00 de la madrugada para intentar asegurar un turno.

La situación se produce después de que el sistema informático se colgara durante aproximadamente 40 minutos el día anterior, lo que provocó retrasos en la atención y observaciones en varios trámites.

Un hombre que acudió por primera vez explicó que necesita obtener el certificado de nacimiento de su nieta.

“Primera vez vengo acá a esperar. Estoy viniendo a sacar el certificado de nacimiento de mi nieta”, relató. Indicó que llegó a las oficinas de la calle Bolívar, en el centro de La Paz, desde la zona de Obrajes.

Desde Villa El Carmen, otra mujer señaló que ya es la tercera vez que acude por el mismo trámite.

“Ya es la tercera, llegué a las tres de la mañana”, afirmó, al explicar que las observaciones le impiden concluir el proceso.

Otra usuaria, que gestiona un documento de descendencia, indicó que acudía por segunda vez y también hizo fila desde la madrugada.

En tanto, una mujer que ya va por cuarta visita cuestionó la modalidad de atención.

“Atienden, pero te observan y te despachan rápido”, señaló.

Los ciudadanos coinciden en que las observaciones frecuentes y las fallas del sistema provocan que los trámites no se concluyan en una sola visita, obligando a retornar dos, tres o más veces.

En las filas predominan adultos mayores, muchos de ellos gestionando documentos para hijos o nietos. Los usuarios piden mayor agilidad en la atención y mejoras en el sistema para evitar demoras y largas filas desde la madrugada.

