Conozca cómo estará el clima este miércoles 4 de marzo en las capitales del país

Varias ciudades del país tendrán tormentas eléctricas y posibles lluvias durante la jornada, según el Senamhi.
04/03/2026 6:36
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este miércoles 4 de marzo se prevén chubascos aislados, tormentas eléctricas y cielos poco nubosos en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.
Occidente
En el Occidente del país habrá chubascos aislados y cielo nuboso, con baja probabilidad de lluvias.
La Paz tendrá chubascos aislados, con temperaturas que estarán entre 8°C y 23°C, con baja probabilidad de lluvias.
El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 3°C y máxima de 17°C.
Oruro tendrá cielo nuboso sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 2°C y 21°C.
Potosí presentará chubascos aislados y temperaturas que oscilarán entre 1°C y 20°C con baja probabilidad de precipitaciones.
Valles
La región de los Valles presentará tormentas eléctricas y baja probabilidad de lluvias durante la jornada.
Cochabamba tendrá tormenta eléctrica y temperaturas entre 13°C y 33°C con baja probabilidad de lluvias.
Sucre tendrá cielo nuboso durante el día, con valores entre 13°C y 26°C, sin probabilidad de lluvias.
Tarija tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que irán de 16°C a 30°C, con probabilidad de lluvias.
Oriente
En el Oriente boliviano, se prevén tormentas eléctricas con probabilidad de lluvias.
Santa Cruz presentará tormenta eléctrica, con temperaturas entre 22°C y 32°C con probabilidad de precipitaciones pluviales.
Trinidad prevé una jornada con tormenta eléctrica con alta probabilidad de lluvias, con una mínima de 22°C y una máxima de 34°C.
Cobija tendrá tormenta eléctrica y temperaturas entre 23°C y 32°C con probabilidad de lluvias.
