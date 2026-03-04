Alejandro Mostajo: De las luchas universitarias a la búsqueda de la Gobernación de Cochabamba

Con 45 años y una trayectoria que combina la dirigencia estudiantil, la ingeniería civil y el éxito en las plataformas digitales, Alejandro Mostajo se presenta como el candidato del Movimiento Tercer Sistema (MTS) para la Gobernación de Cochabamba. Su propuesta se aleja de las estructuras tradicionales, presentándose como un técnico con "moral de lucha" que busca sacar al departamento de lo que denomina un "letargo de 20 años".

Un perfil forjado en la adversidad

Mostajo no oculta su pasado en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), donde su permanencia fue cuestionada. El candidato explica que su paso por la facultad de Ingeniería Civil estuvo marcado por interrupciones debido a carencias económicas y procesos judiciales.

"Entre el 2002 y 2004 yo dejo la universidad por razones económicas... tuve que valerme por mí mismo trabajando, estudiando y haciendo una tercera cosa: luchar. Incluso el colegio logré terminar lavando y cuidando autos en la calle", relata Mostajo.

Tras superar estas etapas y obtener su título, el candidato asegura haber continuado su formación con dos maestrías y un doctorado en curso, argumentando que hoy posee la "moral técnica y académica para encarar la gestión pública".

Independencia económica y redes sociales

A diferencia de otros políticos, Mostajo enfatiza que su sustento proviene del sector privado y de su faceta como creador de contenido. Con más de 1.6 millones de seguidores en Facebook y 700,000 en YouTube, afirma que las plataformas digitales le han dado la independencia necesaria para no "negociar" sus principios.

"Vivo de mi profesión, tengo emprendimientos netamente privados en el rubro de la construcción... No he querido entrar a la cloaca que son las adjudicaciones, la corrupción, las coimas; sería ser tira-saco prácticamente de quienes están en el poder", afirma con dureza.

Ejes de propuesta: Caminos, Agua y Minería

El programa de gobierno de Mostajo se asienta en nueve pilares, priorizando la infraestructura vial y la gestión de recursos naturales. Su principal bandera es la ruta alternativa Cochabamba-La Paz (Vinto-Sacambaya) y la conexión directa hacia el Beni.

Sobre la crisis de divisas en el país, el candidato propone una reforma profunda en la política minera, criticando duramente a lo que llama "mafias corporativas":

"¿Cómo es posible que de 3,000 millones que solamente ha generado el oro, hayan aportado solo 70 para el Estado? No, eso es algo realmente insoportable para un país que necesita recursos".

Asimismo, en el ámbito local, propone una solución al problema de la basura basada en la educación ambiental y el reciclaje diferenciado, además de exigir la culminación de la tercera fase de Misicuni para dotar de agua al Cono Sur y al Valle Alto.

Una postura firme frente al nivel central

Mostajo critica la gestión de los anteriores gobernadores, calificándolos de subordinados al Gobierno central. Asegura que, de llegar al cargo, Cochabamba recuperará su "voz firme", sin descartar medidas de presión si las demandas departamentales son ignoradas.

"Las cosas para Cochabamba no las vamos a conseguir con flores y chocolates... Si en algún momento tenemos que tomar acciones de hecho, pero en unidad como Cochabamba, lo tenemos que hacer".

Finalmente, el candidato del MTS define su ideología como una identificación con las clases populares: "Si identificarse con los sectores populares, comerciantes, obreros y campesinos es ser del campo popular, pues lo somos y estamos orgullosos de aquello".

