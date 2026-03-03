Una escena que parecía cotidiana terminó en tragedia en un mercado popular de Brasil. Una maestra que acababa de realizar algunas compras se despidió de la propietaria del local y, apenas dio unos pasos fuera del establecimiento, se desplomó repentinamente.

Testigos relataron que la mujer cayó al suelo sin previo aviso. Personas que se encontraban cerca corrieron para auxiliarla e intentaron incorporarla, pero rápidamente notaron que no respondía.

Minutos después, se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Las imágenes del momento comenzaron a circular en redes sociales, generando conmoción entre usuarios que lamentaron lo ocurrido. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la causa del fallecimiento.

El hecho ha causado profunda tristeza en la comunidad, donde la víctima era conocida por su labor como docente. Una jornada común terminó convertida en un episodio doloroso que dejó a testigos en estado de shock.

