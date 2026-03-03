En ataúd dorado y bajo fuerte resguardo: así fue el funeral de “El Mencho”

El último adiós a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, estuvo marcado por un fuerte operativo de seguridad y una ceremonia reservada.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los criminales más buscados del mundo, fue despedido en un cementerio moderno de Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara.

Un funeral blindado y casi anónimo

El cuerpo fue entregado a sus familiares por la Fiscalía General y trasladado desde Ciudad de México hasta Jalisco para su velorio y posterior sepultura.

Desde el domingo, la funeraria donde fue velado permaneció rodeada por militares, efectivos de la Guardia Nacional y policías, quienes controlaron accesos y evitaron la presencia de curiosos.

A pesar del hermetismo, llegaron numerosos arreglos florales monumentales —algunos con formas de cruces, alas y un gallo— trasladados en grúas. Según trascendió, fueron necesarias cinco para mover todos los arreglos enviados a la familia.

El ataúd dorado fue escoltado por un convoy de vehículos militares y patrullas hasta el cementerio. Solo unas ocho personas vestidas de negro acompañaron la carroza blanca durante el recorrido.

Música norteña y tumba sencilla

En el camposanto, custodiado por el Ejército mexicano, el féretro fue llevado a una capilla donde una banda interpretó música norteña y narcocorridos.

Tras una ceremonia de casi una hora, el ataúd fue llevado a una tumba a ras de tierra, en un cementerio cercano a instalaciones militares.

A diferencia de otros líderes del narcotráfico, Oseguera no fue enterrado en un mausoleo ostentoso, sino en una sepultura sencilla.

Violencia tras su muerte

La muerte de Oseguera ocurrió el 22 de febrero durante un operativo federal en Tapalpa.

Posteriormente, se registraron ataques y hechos violentos en distintas regiones del país, en uno de los episodios más tensos tras la caída de un líder del narcotráfico en México.

El fuerte resguardo durante el funeral reflejó el nivel de riesgo y la relevancia que tuvo el capo dentro del crimen organizado.

