Pánico en el aire: Avión aterriza de emergencia por incendio en motor

El vuelo UA 2127 de United Airlines, que se dirigía hacia Newark, Nueva Jersey, se vio obligado a retornar de emergencia al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) este lunes. La aeronave reportó la presencia de humo y fuego en uno de sus motores poco después de despegar desde la Terminal 7.

Según datos de la Administración Federal de Aviación (FAA), el despegue ocurrió a las 10:15 a.m., realizando un aterrizaje forzoso apenas una hora después. Registros de rastreo aéreo muestran que el avión alcanzó la zona de Aguanga antes de girar en forma de ocho para volver a la pista.

Imágenes impactantes capturaron el momento en que el Boeing 787-9 Dreamliner desplegaba sus toboganes de evacuación mientras densas columnas de humo emanaban del costado izquierdo. Los pasajeros se deslizaron hacia la pista y corrieron para ponerse a salvo mientras los equipos de emergencia rodeaban la estructura.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó que el avión fue desalojado por completo tras el aterrizaje exitoso de la unidad. Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad entre los 256 pasajeros y 12 tripulantes, registrándose solo una herida leve en el dedo de un usuario.

La aerolínea informó que los clientes fueron trasladados en autobuses hacia la terminal principal tras descender por los toboganes y escaleras de servicio. Actualmente, la compañía trabaja en la logística necesaria para llevar a los pasajeros a su destino final tras el incidente.

Aunque la causa exacta de la falla mecánica aún no ha sido detallada, las autoridades aeronáuticas han iniciado las investigaciones pertinentes. Este suceso vuelve a poner bajo la lupa la seguridad de los componentes de las turbinas en modelos de largo alcance.

