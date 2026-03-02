Refinerías continúan militarizadas; las actividades se realizan con normalidad

Las refinerías de todo el país continúan bajo un estricto proceso de militarización para resguardar la infraestructura energética nacional. El despliegue de efectivos policiales y militares busca garantizar la operatividad de las plantas frente a posibles interrupciones externas.

En la refinería de Palmasola, en Santa Cruz, un contingente de aproximadamente 200 uniformados tomó el control de los accesos durante la madrugada de este lunes. A pesar de la fuerte presencia de seguridad, el ingreso y salida de cisternas se mantiene sin reportar bloqueos o suspensiones.

Por su parte, la planta Gualberto Villarroel en Cochabamba también amaneció bajo una rigurosa vigilancia estatal en todos sus puntos de ingreso. Esta medida coincide con las protestas del transporte libre, sector que denuncia deficiencias en la calidad de la gasolina distribuida.

El Ejecutivo ha señalado que estas acciones responden a investigaciones sobre presuntos actos deliberados que habrían afectado el estándar de los carburantes. Las autoridades buscan evitar que la crisis técnica escale a un desabastecimiento generalizado en las principales ciudades.

Mientras en Santa Cruz el panorama se reporta en calma, en Cochabamba el despacho de combustibles enfrenta dificultades debido a bloqueos en las rutas aledañas. El resguardo militar se mantendrá por tiempo indefinido para asegurar el flujo logístico de los hidrocarburos.

