“Gente gritando y atrapada”: así fue el rescate tras el accidente aéreo en El Alto

El director nacional de Bomberos, coronel Pavel Tovar, relató este lunes el operativo desplegado tras el accidente aéreo en El Alto, donde su equipo trabajó durante más de 48 horas continuas sin relevo.

“Es muy triste tener que hablar sobre estos temas”, expresó al describir la escena que encontraron al llegar: personas heridas en el suelo, cuerpos atrapados entre fierros retorcidos y familiares en estado de shock.

Tovar señaló que, pese a la magnitud del hecho, varios ciudadanos colaboraron en las primeras acciones. “Ni bien hemos llegado al lugar, hemos podido encontrar gente que ha ayudado mucho”, indicó, al mencionar a una comerciante que resguardó a tripulantes heridos hasta su evacuación.

Traslado de heridos y búsqueda

Seis tripulantes fueron trasladados inicialmente a distintos centros médicos y luego derivados al Hospital de COSSMIL junto a personal militar. En un primer momento se reportaron dos desaparecidos.

“Hemos logrado pasar a uno más al día siguiente y uno de ellos lastimosamente lo encontramos entre los fallecidos”, lamentó.

El operativo movilizó a las tres unidades de La Paz: centro, zona sur y El Alto. El acceso al lugar fue complejo y el personal trabajó hasta las 2:00 y 3:00 de la madrugada en la recuperación de víctimas.

Obstáculos durante el rescate

El jefe policial explicó que se aplicó un triaje inmediato para priorizar a los heridos más graves. Sin embargo, la labor se vio dificultada por la presencia de personas que obstaculizaban el trabajo.

Incluso, relató que enfrentó intentos de agresión mientras inspeccionaba uno de los vehículos siniestrados.

Pese al desgaste físico y emocional, Tovar agradeció el compromiso del personal de Bomberos y de la Policía.

“Solo nos queda decir gracias a la gente que intentó ayudar y coadyuvar en medio de la tragedia”, concluyó.

