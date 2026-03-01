Ataúdes alineados y un silencio desgarrador: la noche más triste de la familia Pérez Lazo

Ataúdes alineados resumen una tragedia que duele mirar. La familia Pérez Lazo fue velada la noche de este sábado en La Paz, entre lágrimas, abrazos interminables y un silencio que pesaba más que las palabras.

La madre, sus tres hijos, la abuelita y la nuera, además de otros familiares, partieron juntos tras el accidente aéreo que hoy enluta no solo a una familia, sino también a toda una comunidad. Eran oriundos de Tacacoma, donde sus restos serán trasladados para recibir sepultura.

En medio del dolor está Don Marcial. Con la voz quebrada y la mirada perdida, repite que lo perdió todo: a su esposa, a sus tres hijos, a su suegra y a su nuera.

“Así es, ¿qué se puede hacer? Toda la noche caminando hemos pasado. Es un triste dolor. En realidad, nadie debe pensar en esta situación. Para mí es como un sueño ahorita”, señaló, intentando comprender una realidad que parece irreal.

La tragedia no terminó con el accidente. Una joven pareja dejó a tres niños en la orfandad. Otros cuatro jóvenes también quedaron sin el amparo de sus padres. Y un niño de 12 años lucha por su vida en un hospital, tras perder ambos miembros inferiores y varios dedos. Su estado es crítico.

“Le pido de antemano, por favor, que me ayuden. Ahí tengo un hijo que todavía late el corazón y, como les indico, es por mitad cuerpo”, imploró Don Marcial.

Los abuelos, de escasos recursos, suplican que las autoridades no se olviden de los menores que hoy enfrentan un futuro incierto. La comunidad de Tacacoma, golpeada por la pérdida, se prepara para despedir a los suyos en medio del dolor colectivo.

Hoy, más allá de las cifras que deja el accidente, queda el vacío irreparable de una familia entera y el clamor de quienes piden apoyo para no quedar solos frente a una tragedia que cambió sus vidas para siempre.

