Urgente: Salud llama a donar sangre para heridos del accidente en El Alto

El Ministerio de Salud y Deportes lanzó un llamado urgente a la población para acudir de manera voluntaria a donar sangre, en el marco de la emergencia generada por el accidente aéreo registrado en la ciudad de El Alto.

A través de un comunicado, la institución informó que se activó el Estado de Contingencia, en coordinación con el Hemocentro y los Servicios de Transfusión de La Paz y El Alto, para garantizar la atención oportuna de los heridos.

Según el reporte oficial, decenas de personas fueron trasladadas a distintos hospitales, donde reciben atención médica especializada. Las autoridades señalaron que el aporte de sangre es clave para sostener las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos de emergencia.

Punto de donación

El Ministerio indicó que la población puede acudir al Banco de Sangre de La Paz, habilitado como punto oficial de donación.

“Ante esta emergencia, se hace un llamado urgente a la solidaridad y humanidad de la población para acudir de manera voluntaria a donar sangre. Su aporte es vital para garantizar la atención oportuna de los pacientes afectados”, señala el comunicado.

La cartera de Estado recordó que la donación es un acto voluntario y seguro, y agradeció la colaboración de la ciudadanía ante la situación.

Requisitos para donar sangre:



-Tener un buen estado de salud.

-Acudir con cédula de identidad u otro documento de identificación para el registro.

-Tener entre 18 a 60 años de edad.

-Tener un peso mayor a 50 kilos.

-No haber consumido bebidas alcohólicas 48 horas antes de la donación.

-No estar en ayunas

¿Cada que tiempo puede donar sangre?

-Varones, cada 3 meses

-Mujeres, cada 4 meses

Mira la programación en Red Uno Play