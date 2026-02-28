Tragedia en El Alto: Se reporta al menos 12 fallecidos tras el accidente del avión militar

Lo que comenzó como un reporte de accidente aéreo ha escalado a una tragedia de proporciones mayores. En horas de la noche, el Cnl. Pavel Tobar, jefe de la Unidad Operativa de Bomberos, brindó un informe preliminar devastador: se contabilizan al menos 12 personas fallecidas y seis heridos tras la caída de la aeronave de Transporte Aéreo Boliviano (TAB) en las cercanías del aeropuerto.

La magnitud del impacto fue tal que el avión, al precipitarse y derrapar tras ingresar por la zona de la Ceja, no solo afectó a sus ocupantes, sino que arrolló a varios vehículos y transeúntes que circulaban por el lugar en ese momento.

Sobre la situación del personal a bordo, se conoce lo siguiente: En el interior del avión viajaban 11 personas. Se ha logrado el rescate de 7 ocupantes. 3 personas permanecen desaparecidas entre los restos de la aeronave. El piloto del avión aún no ha sido localizado por los equipos de salvamento.

A la tragedia humana se suma un clima de extrema inseguridad. El Cnl. Tobar denunció que aproximadamente 5,000 personas se han aglomerado en los alrededores, dificultando las tareas de rescate.

"Hemos sido agredidos, golpeados y apedreados. Tenemos un conflicto grande en el lugar; pedimos a la población que nos dejen trabajar, tenemos que revisar si hay más personas heridas bajo los escombros", declaró el jefe de Bomberos ante la hostilidad de la turba.

Los heridos ya han sido evacuados a centros hospitalarios cercanos, mientras que el área permanece bajo custodia debido a que la aeronave transportaba una remesa de dinero. Las autoridades recalcan que la cifra de 12 fallecidos es preliminar, ya que aún falta remover gran cantidad de escombros y restos de los vehículos afectados en tierra.

La combinación de la fuerte granizada, el derrape de la nave y la presencia de civiles en la trayectoria del impacto ha convertido este evento en uno de los accidentes aéreos más graves registrados en la urbe alteña en los últimos años.

