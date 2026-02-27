FOTOS: Así quedaron los vehículos tras caída de avión en El Alto

Impactantes imágenes revelan la magnitud del siniestro aéreo ocurrido la tarde de este viernes en las cercanías del aeropuerto de El Alto, donde una aeronave militar se estrelló en plena vía pública. El reporte preliminar indica que el avión cayó sobre la Avenida Costanera, una ruta de alto tráfico que conecta con el sector de Río Seco, impactando violentamente contra varios motorizados que circulaban por el lugar en ese momento.

Las fotografías captadas en la zona del desastre muestran una escena devastadora, con diversos vehículos particulares y de transporte público que presentan daños estructurales severos, especialmente en la parte delantera, tras ser alcanzados por la aeronave en pleno descenso. En las gráficas se puede observar cómo el frontis de los coches quedó reducido a chatarra.

Vea las fotos:

Un detalle estremecedor que se desprende de las imágenes y los testimonios es la presencia de rastros de sangre en las carrocerías de los vehículos dañados y en los alrededores del punto de impacto. Testigos presenciales que se encontraban en las inmediaciones de la Avenida Costanera relataron escenas de angustia al observar personas fallecidas en el lugar, mientras las ambulancias llegaban para trasladar a los heridos a centros médicos cercanos.

