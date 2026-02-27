Gobierno analiza clases a distancia por aumento de chikungunya en Santa Cruz

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de implementar clases a distancia ante el incremento de casos de chikungunya en el departamento de Santa Cruz.

La ministra de Educación, Beatriz García, informó que sostuvo una reunión con la ministra de Salud, Marcela Flores, para evaluar la situación epidemiológica.

“Vamos a ir monitoreando la situación para ver si hay que tomar algunas otras medidas”, señaló la autoridad.

Cifras en ascenso

Según datos del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz (Sedes), hasta la fecha se reportan 3.983 casos de chikungunya y cinco fallecimientos a causa de esta enfermedad.

Ante este panorama, autoridades y representantes de distintas instituciones sostuvieron una reunión para analizar acciones inmediatas y anunciaron un nuevo encuentro para el próximo martes.

El presidente del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Luis Fernando Suárez, calificó como alarmante la cifra de contagios.

“Estamos por llegar ya a los 4.000 casos en esta gestión, lo cual es alarmante”, afirmó.

Proponen “gran minga departamental”

Entre las medidas planteadas se encuentra la organización de una gran minga departamental, especialmente en los distritos con mayor incidencia de casos.

El COED también propuso reforzar tareas de prevención, limpieza y fumigación, además de coordinar acciones interinstitucionales más intensivas para frenar el avance del brote.

Las autoridades indicaron que cualquier decisión sobre la modalidad de clases dependerá de la evolución epidemiológica en los próximos días.

