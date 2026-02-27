Autopsia revela causa de la muerte de joven asesinado en Cochabamba; acusado aguarda su audiencia

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que el caso de robo con muerte ocurrido en la zona de Pacata Alta, en Cochabamba, fue esclarecido y el presunto autor permanece detenido a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

Según la autoridad policial, la autopsia médico legal estableció que la víctima falleció por shock hipovolémico hemorrágico, laceración cardíaca, laceración hepática y trauma torácico abdominal por proyectil de arma de fuego. El joven recibió dos disparos durante un forcejeo.

De acuerdo con la investigación, el acusado era trabajador de la familia, lo que le permitió ingresar a la vivienda con confianza. Una vez dentro, redujo a la madre, de 57 años. Al escuchar los gritos de auxilio, el hijo, de 30 años, intervino y se produjo un forcejeo en el que el agresor disparó en dos ocasiones, causándole la muerte. Posteriormente, la hija de 18 años también fue reducida.

En la requisa de una mochila se encontraron pasamontañas, manillas plásticas, cadenas metálicas y candados pequeños.

La madre fue trasladada a un centro médico y posteriormente dada de alta.

Por su parte, el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que el Ministerio Público inició una investigación contra Luis E. Y. C., de 42 años, por el delito de asesinato, presuntamente cometido contra Waldo B. M. L. El hecho ocurrió la madrugada del 25 de febrero al interior del inmueble familiar en Pacata Alta.

El fiscal asignado, Marcelo Villarroel Ágreda, detalló que efectivos policiales acudieron al lugar tras escuchar gritos de auxilio y encontraron el cuerpo sin vida del joven en una de las habitaciones, además de su madre y hermana maniatadas.

En la escena se secuestró un revólver calibre 22, que habría sido utilizado en el crimen. El sindicado ya prestó su declaración ante el Ministerio Público y permanece aprehendido, a la espera de que la autoridad judicial defina su situación jurídica en la audiencia de medidas cautelares.



