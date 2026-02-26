TEMAS DE HOY:
Aprehenden a Jhonny Fernández Oruro Palmasola

Policial

Defensa de Jhonny Fernández indicó que apelará a la determinación de detención preventiva

En la audiencia cautelar, se determinó 100 días de detención  preventiva para el burgomaestre

Ximena Rodriguez

26/02/2026 19:56

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

“No es una decisión a derecho y por eso hemos activado los mecanismos de apelación. Esto sucedió supuestamente por el informe de la Contraloría, sin embargo, hemos puntualizado que el alcalde no aceptó esas observaciones. La Contraloría hizo recomendaciones y fueron cumplidas, lamentablemente se hizo una mala interpretación y eso conllevó a que se determine esta injusta decisión”, indicó la defensa de Jhonny Fernández.

Noticia en desarrollo...

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

