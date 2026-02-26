Defensa de Jhonny Fernández indicó que apelará a la determinación de detención preventiva

“No es una decisión a derecho y por eso hemos activado los mecanismos de apelación. Esto sucedió supuestamente por el informe de la Contraloría, sin embargo, hemos puntualizado que el alcalde no aceptó esas observaciones. La Contraloría hizo recomendaciones y fueron cumplidas, lamentablemente se hizo una mala interpretación y eso conllevó a que se determine esta injusta decisión”, indicó la defensa de Jhonny Fernández.



Noticia en desarrollo...

