Esto es lo que dijo el hermano de Jhonny Fernández sobre su situación legal y de salud

Familiares y miembros del ejecutivo municipal llegaron a la clínica donde se encuentra hospitalizado el alcalde Jhonny Fernández tras su descompensación luego de declarar en la DELCC. Entre los allegados, se confirmó el arribo de su hermano, Roberto Fernández, quien ingresó al centro de salud hace unos minutos.

El hermano del burgomaestre manifestó que su presencia responde estrictamente a un vínculo afectivo y de preocupación por el estado físico del edil.

“Vengo como familia, como hermano a ver cómo está la salud de mi hermano; somos hermanos de padre y madre, nos hemos criado juntos”, expresó ante los medios.

Finalmente, Roberto Fernández evitó emitir declaraciones sobre el Caso Pavimento o la situación jurídica que enfrenta la autoridad. “Solo espero que esté bien, nada más; de su situación legal tienen que ver sus abogados”, puntualizó antes de ingresar a las instalaciones médicas.

