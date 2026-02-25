TEMAS DE HOY:
Taxista atracado Menor secuestrado Aprehenden a Jhonny Fernández

21ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Esto es lo que dijo el hermano de Jhonny Fernández sobre su situación legal y de salud

Miembros del ejecutivo municipal también se hicieron presentes en el área de emergencias.

Ximena Rodriguez

24/02/2026 21:03

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Familiares y miembros del ejecutivo municipal llegaron a la clínica donde se encuentra hospitalizado el alcalde Jhonny Fernández tras su descompensación luego de declarar en la DELCC. Entre los allegados, se confirmó el arribo de su hermano, Roberto Fernández, quien ingresó al centro de salud hace unos minutos.

El hermano del burgomaestre manifestó que su presencia responde estrictamente a un vínculo afectivo y de preocupación por el estado físico del edil.

“Vengo como familia, como hermano a ver cómo está la salud de mi hermano; somos hermanos de padre y madre, nos hemos criado juntos”, expresó ante los medios.

Finalmente, Roberto Fernández evitó emitir declaraciones sobre el Caso Pavimento o la situación jurídica que enfrenta la autoridad. “Solo espero que esté bien, nada más; de su situación legal tienen que ver sus abogados”, puntualizó antes de ingresar a las instalaciones médicas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD