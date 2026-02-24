¿Quién es “La jefa”? La esposa de “El Mencho” que podría tomar el control del Cartel de Jalisco

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, no solo sacudió al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También abrió una disputa silenciosa por el poder.

En medio de la incertidumbre y una ola de violencia en varios estados de México, un nombre vuelve a aparecer con fuerza: Rosalinda González Valencia, conocida dentro de la organización como “La jefa”.

Un clan familiar ligado al crimen

Nacida en 1963 en El Naranjo, comunidad del municipio de Aguililla, en Michoacán, Rosalinda creció en un entorno marcado por vínculos con estructuras criminales.

Varios de sus hermanos integran Los Cuinis, considerado el brazo financiero del CJNG y señalado por operaciones de lavado de dinero en México, América Latina y Europa.

Conoció a Oseguera Cervantes en California en los años 90 y se casó con él. Tuvieron tres hijos, entre ellos Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Más que la esposa del capo

Dentro del cartel, Rosalinda no solo fue la pareja del líder. Investigaciones judiciales la señalan como una pieza clave en la administración y manejo de los recursos económicos del CJNG.

Por su influencia y liderazgo interno, ganó el apodo de “La jefa”.

Detenciones y condena

Su primera detención ocurrió en 2018, en Zapopan, Jalisco. Fue acusada de administrar fondos del CJNG y procesada por lavado de dinero. Recuperó la libertad tras pagar una fianza.

En 2021 fue arrestada nuevamente en un operativo conjunto del Ejército mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia.

En 2023 fue condenada a cinco años de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita y trasladada al Centro Federal de Reinserción Social Número 16 Femenil, en Morelos.

Sin embargo, el 29 de enero de 2025, una jueza federal ordenó su liberación anticipada por buena conducta, tras cumplir gran parte de su condena.

El vacío de poder

La caída de “El Mencho” dejó un vacío en la cúpula del CJNG. Aunque el cartel opera bajo un esquema de células, el liderazgo simbólico y financiero sigue siendo clave.

En ese contexto, el nombre de Rosalinda González Valencia vuelve a sonar como posible figura de peso en la conducción de la organización.

Mientras tanto, la violencia se intensifica en distintas regiones de México, con bloqueos, incendios y enfrentamientos que reflejan que el reacomodo interno ya está en marcha.

