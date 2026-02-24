TEMAS DE HOY:
Mi Teleférico proyecta la “Línea Caluyo” para ampliar su cobertura en El Alto

a nueva administración prioriza mantenimiento y atención al usuario, mientras gestiona una nueva ruta que uniría la estación Morada con Villa Adela.

Juan Marcelo Gonzáles

23/02/2026 22:08

Foto: Mi Teleférico
La Paz

La empresa estatal Mi Teleférico anunció la proyección de una nueva línea en la ciudad de El Alto, como parte de los planes de expansión impulsados por su nueva administración. El proyecto, denominado provisionalmente “Línea Caluyo”, busca fortalecer la conectividad en sectores estratégicos de la urbe alteña.

El gerente de la empresa, Christian Gerry Eduardo, informó que esta nueva ruta conectaría la estación Morada, ubicada en la avenida 6 de Marzo, con el cruce de villas y la zona de Villa Adela, aunque aún no se definió el color oficial que identificará la línea.

“Presentar un nuevo proyecto que todavía no tiene un color, pero lo denominamos la Línea Caluyo, que podría estar uniendo la estación 6 de Marzo, el cruce de villas y Villa Adela, principalmente como los tres proyectos más importantes que vamos a gestionar a través del Ministerio de Obras Públicas”, declaró Eduardo.

Prioridades de gestión

La autoridad explicó que, en esta nueva etapa administrativa, se priorizó el mantenimiento preventivo del sistema y la mejora en la atención a los usuarios, con el objetivo de garantizar seguridad y eficiencia en el servicio.

Entre las medidas anunciadas también figura la implementación del cobro digital, tanto en el transporte por cable como en el servicio de parqueo, mediante una aplicación móvil y sistema QR, lo que permitirá agilizar el ingreso y reducir tiempos de espera.

Actualmente, Mi Teleférico cuenta con diez líneas que conectan distintas zonas de las ciudades de La Paz y El Alto, consolidándose como uno de los sistemas de transporte urbano por cable más extensos del mundo y un atractivo turístico emblemático para visitantes nacionales y extranjeros.

 

 

