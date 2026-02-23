Reportan detención de “El Piter”, presunto jefe criminal, tras violencia en Guerrero, México

Autoridades federales y estatales informaron la detención de Christian “N”, alias “El Piter”, identificado como presunto jefe de plaza y generador de violencia en Acapulco, Guerrero.

La captura se produjo luego de los incendios provocados contra unidades del transporte público en distintos puntos del puerto, hechos que generaron temor entre la población y afectaron la movilidad de miles de usuarios.

De acuerdo con fuentes de seguridad, el detenido es señalado como operador con vínculos tanto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como con el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA). Se le atribuye presunta participación en la quema de vehículos y en un ataque armado contra instalaciones del Ministerio Público en la colonia Emiliano Zapata.

Ataques para generar caos

Las investigaciones apuntan a que “El Piter” habría instruido agresiones contra el transporte público con el objetivo de provocar caos y presionar a las autoridades.

Los hechos dejaron al menos dos personas lesionadas, obligaron a la suspensión temporal de rutas y derivaron en el cierre preventivo de comercios en diversas zonas del puerto.

Además, el detenido contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa, daño a la propiedad y robo de vehículo.

También es investigado por su probable responsabilidad en la agresión armada contra las instalaciones del Ministerio Público de Barrios Históricos, ocurrida en julio del año pasado.

Situación jurídica

Tras su detención, Christian “N” fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La captura forma parte de la respuesta institucional ante los recientes hechos de violencia registrados en Guerrero, en un contexto de tensión tras la muerte de “El Mencho”, líder histórico del CJNG.

Mira la programación en Red Uno Play