EE.UU. confirma apoyo clave para abatir a “El Mencho” en México

El gobierno del presidente Donald Trump confirmó este domingo que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia a México para llevar a cabo el operativo en el que fue abatido Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, corroboró la información en un mensaje publicado en X. Según detalló, la asistencia estadounidense fue clave en la redada realizada en Tapalpa, estado de Jalisco, donde murió el capo.

“El Mencho era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo hacia nuestro país”, afirmó Leavitt.

De acuerdo con datos compartidos por la Casa Blanca, durante el operativo también murieron otros tres integrantes del cártel, tres resultaron heridos y dos fueron detenidos.

Un funcionario de defensa estadounidense adelantó al diario The Washington Post que la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticártel (JIATF-CC), una unidad de inteligencia recientemente creada bajo la supervisión del Comando Norte de Estados Unidos, desempeñó un papel clave en la operación.

Oseguera Cervantes, de 56 años, figuraba entre los delincuentes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses. Sobre él pesaba una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

“El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestro país enfrenten la justicia que merecen desde hace mucho tiempo”, subrayó la vocera.

Leavitt añadió que la Casa Blanca “elogia y agradece” al Ejército mexicano por su cooperación y la ejecución exitosa del operativo.

Washington acusaba a Oseguera Cervantes de encabezar un “reinado de terror” en México y de destruir “innumerables vidas” a través del tráfico de fentanilo. El año pasado, Estados Unidos incluyó al CJNG en su lista de organizaciones terroristas.

Sheinbaum llama a la calma tras la ola de violencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse “en calma” luego de los bloqueos carreteros y actos violentos registrados tras la muerte del capo.

En un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria aseguró que existe “absoluta coordinación con los gobiernos de todos los estados” y sostuvo que, pese a los incidentes, en la “mayor parte del territorio nacional” las actividades se desarrollan con “plena normalidad”.

“Debemos mantenernos informados y en calma”, enfatizó.

