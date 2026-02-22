TEMAS DE HOY:
Internacional

Caos en Barcelona: cuatro detenidos tras fallido encuentro “therian” que reunió a 3.000 personas

La concentración convocada en el Arco del Triunfo terminó en disturbios y vandalismo. Tres menores y un adulto permanecen bajo custodia.

Ximena Rodriguez

22/02/2026 19:15

España

La esperada reunión de la comunidad therian en el Arco del Triunfo de Barcelona, España, terminó este sábado en un fracaso organizativo y graves altercados. Pese a la gran expectación generada en redes sociales, los protagonistas del evento nunca llegaron a presentarse en el lugar.

La cita congregó a cerca de 3.000 curiosos que acudieron con sus teléfonos móviles para documentar el fenómeno viral de jóvenes que imitan comportamientos animales.

Sin embargo, la tensión creció ante la falta de actividad y la aglomeración masiva de personas en el espacio público.

Alrededor de las nueve de la noche, la concentración pacífica se transformó en un escenario de vandalismo y desorden. Algunos de los asistentes comenzaron a lanzar objetos contundentes y a destrozar el mobiliario urbano de la zona.

La intervención conjunta de las fuerzas del orden fue necesaria para dispersar a la multitud y recuperar el control.

El operativo policial culminó con la detención de cuatro personas por su presunta implicación en los disturbios.

Entre los arrestados se encuentran tres menores de edad acusadas de desórdenes públicos y un adulto detenido por la policía local. Las autoridades actualizaron los datos este domingo tras una noche de enfrentamientos en el centro de la ciudad.

Los therians son conocidos por usar máscaras y trajes de animales para expresar una profunda conexión espiritual con especies como zorros o gatos. Aunque este fenómeno vive un auge en Latinoamérica, su desembarco en España ha quedado marcado por este inicio accidentado.

