TEMAS DE HOY:
Droga en Viru Viru accidente de tránsito marihuana incautada

33ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Cae boliviano en Argentina con más de 10 kilos de cocaína

El operativo se realizó en la terminal de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta. La droga tenía como destino final Buenos Aires.

Silvia Sanchez

22/02/2026 13:58

Cae boliviano en Argentina con más de 10 kilos de cocaína. Foto RR.SS.
Argentina

Escuchar esta nota

Un operativo de control en el norte de Argentina terminó con la aprehensión de un ciudadano boliviano de 25 años, quien fue sorprendido transportando 10,5 kilos de clorhidrato de cocaína en el interior de un bus de ruta internacional.

El procedimiento se desarrolló en la terminal de San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta, y estuvo a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina.

Según reportes de medios locales, el hallazgo se produjo durante inspecciones rutinarias a buses de corta y larga distancia. Los agentes identificaron al pasajero por su actitud considerada inusual y, en presencia de testigos, realizaron la requisa de sus pertenencias.

En el interior de un bolso personal encontraron diez paquetes compactos con la sustancia ilícita. Los envoltorios presentaban un relieve con la figura de un delfín, marca que —según las autoridades— estaría vinculada a la organización criminal liderada por Reynaldo Castedo.

De acuerdo con informes oficiales, el cargamento tenía como destino final la ciudad de Buenos Aires. Tras el operativo, la Justicia Federal de Salta ordenó el secuestro de la droga y dispuso la detención preventiva del sospechoso mientras avanzan las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD