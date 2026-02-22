Cae boliviano en Argentina con más de 10 kilos de cocaína

Un operativo de control en el norte de Argentina terminó con la aprehensión de un ciudadano boliviano de 25 años, quien fue sorprendido transportando 10,5 kilos de clorhidrato de cocaína en el interior de un bus de ruta internacional.

El procedimiento se desarrolló en la terminal de San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta, y estuvo a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina.

Según reportes de medios locales, el hallazgo se produjo durante inspecciones rutinarias a buses de corta y larga distancia. Los agentes identificaron al pasajero por su actitud considerada inusual y, en presencia de testigos, realizaron la requisa de sus pertenencias.

En el interior de un bolso personal encontraron diez paquetes compactos con la sustancia ilícita. Los envoltorios presentaban un relieve con la figura de un delfín, marca que —según las autoridades— estaría vinculada a la organización criminal liderada por Reynaldo Castedo.

De acuerdo con informes oficiales, el cargamento tenía como destino final la ciudad de Buenos Aires. Tras el operativo, la Justicia Federal de Salta ordenó el secuestro de la droga y dispuso la detención preventiva del sospechoso mientras avanzan las investigaciones.

