Internacional

Policía fallece al intentar rescatar a un perro atrapado en el río

Un operativo de emergencia con helicópteros se desplegó tras la desaparición del suboficial y el can.

Ximena Rodriguez

20/02/2026 19:25

El rescatista intentaba auxiliar a un perro que se quedó atrapado en el río.
Perú

Una jornada de esperanza terminó en tragedia hoy cuando el agente Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, de 33 años, desapareció en las aguas del río Rímac en Perú. El efectivo intentaba salvar a un perro que permanecía atrapado sobre una llanta, pero la fuerza del caudal terminó arrastrando a ambos hacia otro sector.

El incidente se originó cerca de las 7:00 a. m. a la altura del puente Rayito de Sol, donde ciudadanos alertaron sobre la situación del animal mediante redes sociales. Pese a la movilización de la Policía Nacional y la Municipalidad de Lima, las maniobras de auxilio se vieron superadas por la repentina crecida del río.

Testigos presenciales señalaron que la reacción inicial fue tardía, lo que incrementó el riesgo para los socorristas que finalmente ingresaron al agua.

