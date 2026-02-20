Trasladan a Gianina García Troche, pareja de Sebastián Marset, a un pabellón de máxima seguridad

El Ministerio de Justicia de Paraguay informó que este 20 de febrero de 2026 se llevó a cabo el traslado de Gianina García Troche, madre de los hijos del presunto narcotraficante uruguayo prófugo Sebastián Marset, al Pabellón de Máxima Seguridad para Mujeres del Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”.

García Troche, de 31 años, se encontraba anteriormente recluida bajo prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue. El movimiento responde a una orden judicial emitida por la jueza Rosarito Montanía, especializada en Crimen Organizado, según informa ABC.

Operativo blindado

El traslado se realizó bajo rigurosos protocolos de seguridad para garantizar la integridad de la interna y del personal interviniente. Según el comunicado oficial, el proceso incluyó: verificación de identidad y registros administrativos, controles médicos de rigor antes de su ingreso al nuevo pabellón y coordinación interinstitucional para asegurar el perímetro durante el trayecto.

Antecedentes del caso

Gianina García Troche es una pieza clave en el marco del operativo “A Ultranza Py”, la mayor investigación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la historia de Paraguay.

La ciudadana uruguaya había sido extraditada desde España en mayo de 2025, tras entregarse voluntariamente en el aeropuerto de Barajas, Madrid. Desde entonces, enfrenta un proceso judicial por su presunta vinculación con la estructura criminal liderada por su pareja, Sebastián Marset, quien continúa prófugo de la justicia internacional.

Con este traslado, García Troche queda bajo la administración directa del sistema penitenciario civil, en una unidad diseñada para internos de alta peligrosidad o perfil crítico.

