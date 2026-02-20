Maestra que perdió la vista inspira a sus estudiantes enseñando inglés

La historia de Magaly Mullisaca es un ejemplo de fortaleza y compromiso con la educación. Hace 15 años perdió la vista, pero lejos de abandonar sus sueños, decidió continuar su formación y culminar su carrera en la Escuela Superior de Formación de Maestros (ESFM) de la ciudad de La Paz.

Actualmente, Magaly se desempeña como profesora de inglés en el nivel primario de la Unidad Educativa Venezuela, donde día a día demuestra que la discapacidad no es una limitación cuando existe vocación y determinación. Su objetivo siempre fue claro: enseñar y aportar al desarrollo de sus estudiantes.

El camino no estuvo libre de obstáculos. La docente recuerda que, en sus primeros años, enfrentó situaciones de discriminación y dudas sobre su capacidad profesional.



“Presentaban tareas que ya estaban revisadas y calificadas y pensaban que no me iba a dar cuenta (...) sentí como si me estuvieran discriminando”, relató la maestra, al recordar uno de los momentos más difíciles en su trayectoria.

Pese a estas dificultades, Magaly nunca renunció a su pasión. Con disciplina y esfuerzo, consolidó su labor en el aula, ganándose el respeto de sus estudiantes y colegas. Sus alumnos destacan su dedicación y aseguran que es una fuente de inspiración, no solo por su conocimiento, sino por su ejemplo de vida.

Compañeros docentes también resaltan su desempeño profesional y su compromiso con la enseñanza, señalando que su historia demuestra que no existen barreras cuando se tiene convicción y amor por la educación.

Hoy, Magaly Mullisaca no solo enseña un idioma extranjero, sino también una lección de vida: que la perseverancia puede vencer cualquier adversidad y que la vocación es más fuerte que cualquier limitación.

