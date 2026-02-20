Alerta en La Paz: registran deslizamiento en la zona Cervecería

Un deslizamiento de tierra se registró este viernes en el sector de la zona Cervecería de la ciudad de La Paz, lo que activó la intervención inmediata de la Unidad de Emergencias del gobierno municipal y el acordonamiento preventivo del área.

El movimiento de tierra fue inicialmente calificado como leve; sin embargo, se dispuso el cierre del perímetro ante el riesgo de que el deslizamiento pueda avanzar.

Personal de la Secretaría Municipal de Vulnerabilidad y Resiliencia se trasladó hasta el lugar para realizar la evaluación técnica correspondiente y determinar el nivel de gravedad del evento.

Mientras se desarrollan las inspecciones, se aguarda un informe oficial que establezca si existen viviendas en riesgo o si será necesaria una evacuación preventiva en el sector.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación, ya que el área presenta antecedentes de movimientos de tierra. Algunos indicaron que parte del sector ya había sido acordonado anteriormente como medida de precaución.

Por el momento, el área permanece cerrada y bajo resguardo municipal, mientras continúan los trabajos de evaluación técnica para definir las acciones a seguir.

El pasado año, también se registró un hecho similar que dejó a seis familias damnificadas, luego de que la tierra sepultara por completo sus viviendas.

Mira la programación en Red Uno Play