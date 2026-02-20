Transportistas quedan varados tras mazamorra en la ruta a los Yungas

La situación en la ruta hacia los Yungas es crítica tras registrarse una mazamorra que provocó deslizamientos y bloqueó completamente el paso en el sector cruce La Calzada, tramo principal que conecta a Chulumani con La Asunta.

El lodo y la caída de material dejaron a varios transportistas sin poder avanzar.

Durante la emergencia, un vehículo que intentaba cruzar el sector fue arrastrado por el lodo. Horas después, la unidad fue encontrada en el río Boopi. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales, aunque el hecho generó preocupación entre los conductores que circulan por la zona.

Desde la Terminal Minasa, las salidas hacia el sector afectado se realizan de manera irregular. Transportistas señalaron que el tramo continúa inestable debido a las constantes lluvias.

“Es la verdad, el camino a los Yungas no es tan normal por estos temas de la lluvia, las mazamorras y el mal estado de la plataforma. Nos está dificultando llegar tanto a La Paz como a las comunidades”, indicó un transportista que cubre la ruta hacia La Asunta.

Pese al riesgo, algunos conductores intentan cumplir con los viajes programados, aunque advirtieron que todo depende del clima.

“Mucho depende el tiempo. Si entramos por la tarde, es para dormir en el camino y es muy peligroso para nosotros”, añadió el conductor.

Los transportistas explicaron que, cuando se enfrentan a derrumbes menores, suelen intentar despejar la vía con herramientas básicas como palas y picotas; sin embargo, ante la magnitud de la mazamorra registrada en esta ocasión, se requiere maquinaria pesada.

El tramo Chulumani–La Asunta es considerado uno de los más vulnerables durante la temporada de lluvias, y conductores aseguran que los deslizamientos son recurrentes, lo que incrementa el riesgo de accidentes y retrasa los tiempos de viaje.

