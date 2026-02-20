“Solo gritaba ‘sálvenme’”: comerciantes relatan explosión en ch’alla

Tras difundirse el video del incidente, comerciantes que presenciaron el momento contaron cómo ocurrieron los hechos y describieron escenas de desesperación.

Según relataron, la madre del menor y otros vendedores realizaban la tradicional ch’alla de sus puestos y habían encendido una k’oa. Cerca del brasero se encontraba un bote de alcohol que, debido al calor y al fuego, terminó explotando.

“Estaba haciendo su k’oa tradicional y en ese momento había un bote de alcohol cerca. Eso provocó la explosión y el fuego alcanzó a la mujer y al niño”, contó una de las vendedoras.

“Solo gritaba: sálvenme”

Tras la explosión, el pequeño salió corriendo hacia el fondo del mercado en busca de ayuda.

“Solo gritaba: ‘¡sálvenme, ayúdenme!’. Lograron sacarle la polera y faltaba mucha piel en su espalda. Su madre se lo llevó de inmediato; estaba con una polera sintética. Rato antes estaban jugando”, relató conmovido uno de los comerciantes.

El menor sufrió quemaduras en la espalda y fue trasladado para recibir atención médica. De acuerdo con los testimonios, actualmente se encontraría en proceso de recuperación.

Asimismo, se conoció que la propietaria de los botes de alcohol estaría asumiendo los gastos médicos derivados del accidente.

El hecho reabre el debate sobre las medidas de seguridad durante las celebraciones tradicionales, especialmente cuando se utilizan materiales inflamables en espacios cerrados y concurridos.

