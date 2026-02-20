Subnacionales 2026: "Fabricamos futuro", el plan de Paola Cronembold para transformar Santa Cruz con un nuevo Parque Industrial

Paola Cronembold, candidata a la Alcaldía por el Partido Nueva Generación Patriótica, denunció un "abandono total" de la ciudad por parte del aparato municipal vigente. Según la aspirante, las necesidades básicas en educación y atención al adulto mayor no han sido subsanadas en los distritos cruceños.

Para revertir esta situación, presentó el plan estratégico "Fabricamos futuro", el cual contempla la creación de un nuevo Parque Industrial en el Distrito 15.

Este proyecto operará mediante una alianza público-privada, donde el municipio cederá terrenos en posesión por 30 años para el desarrollo empresarial.

La propuesta busca beneficiar directamente al vecino a través de un "banco de empleo" que priorice a los residentes de zonas aledañas. "Queremos evitar la migración de los barrios alejados al centro de la ciudad", afirmó Cronembold sobre el impacto social de este polo industrial.

En materia de salud, la candidata criticó la falta de gestión y el manejo de recursos, calificando como "inaceptable" el retraso en el pago de planillas médicas. Prometió exigir que las especialidades cumplan ocho horas de atención diaria y digitalizar la entrega de fichas para terminar con las filas de madrugada.

El plan de infraestructura sanitaria es ambicioso y proyecta la implementación de hospitales en los 15 distritos de la capital de manera progresiva.

"Tenemos que dignificar al enfermo", señaló al enfatizar que la salud es uno de sus cinco ejes de acción inmediata.

Respecto al transporte y gremiales, Cronembold aseguró que aplicará la Ley de Movilidad Urbana de forma técnica y no electoral. Propone dar terrenos en concesión para que los mismos gremiales financien y construyan sus mercados, garantizándoles el derecho propietario.

Finalmente, la candidata anunció que solicitará una auditoría al Plan Operativo Anual (POA) para verificar el destino real de las partidas presupuestarias. Además indicó que su gestión se enfocará en seguridad ciudadana mediante cuadrantes y rondas conjuntas entre la guardia municipal y el personal de tránsito.

