Las altas temperaturas hincharon el envase y dejaron expuesta la droga, señaló el director de la Felcn

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) ejecutó el secuestro de 350 kilos de marihuana en estado húmedo tras una alerta en la terminal aérea. El Tnte. Cnel. Nelson Campos, director de la FELCN, explicó que la carga fue detectada gracias al trabajo de canes y personal especializado que identificó anomalías en el envío.

“La sustancia está constituida por una masa viscosa acumulada en paquetes sellados al vacío, los cuales fueron introducidos en cajas de parlantes, en bombas de agua y en máquinas para fabricar helados”, detalló la autoridad.

Debido a las altas temperaturas, los envases se hincharon y rompieron sus marcos, permitiendo que la droga fuera descubierta por los agentes.

El cargamento, que procedía de Estados Unidos con destino a Santa Cruz, representa una nueva e inquietante modalidad de tráfico en la región. Según Campos, se trata de una "concentración que busca potenciar el efecto de la marihuana", una variante que ya está siendo analizada por las unidades de inteligencia.

Las autoridades confirmaron que ya existen personas identificadas en relación con este envío de alta potencia. “Por la investigación guardamos información en reserva”, concluyó el director, mientras se define si la droga era para consumo interno o tránsito internacional.

