Diputado pide al Gobierno aclarar veracidad de contratos filtrados entre YPFB y Trafigura

Persisten las dudas y cuestionamientos en torno a los contratos filtrados entre YPFB y la empresa Trafigura por la compraventa de petróleo crudo. El diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, demandó al Gobierno aclarar de manera definitiva si los documentos difundidos son falsos o verdaderos.

El legislador señaló que, en caso de que los contratos sean auténticos, las autoridades deben explicar por qué se realizaron modificaciones apenas 14 días después de su suscripción, además de justificar la diferencia de precios y la inclusión de una garantía de 20.000 dólares en el marco de un contrato millonario.

Alarcón informó que se conformará una comisión parlamentaria en la Cámara de Diputados para investigar el denominado “caso Trafigura”. Sin embargo, aclaró que no forma parte de esta instancia, ya que será la directiva la que defina la metodología de trabajo y la composición final.

“He pedido que se conforme esta comisión para este caso nuevo y también un pedido de informe escrito porque hay contradicción del propio Gobierno, que primero señaló que no había contrato para la compra de barriles de petróleo, lo propio decía un comunicado de YPFB; pero surgen documentos que demostrarían lo contrario, que hay un contrato de mediados de diciembre y una adenda que se suscribió 14 días después. Entonces pedí que el Gobierno aclare de una vez por todas si existe el contrato o no”, manifestó.

El diputado aseguró que los contratos corresponden a la nueva gestión de YPFB y exhibió copias de los documentos durante su participación en el programa Que No Me Pierda.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno tiene la obligación de informar a la población si los contratos son falsos y precisar en qué fiscalía se presentó una querella por presunta falsedad material e ideológica.

“Falsificar un instrumento público es gravísimo. Si estos documentos son falsos, quienes los falsificaron deberían ser querellados por el propio YPFB. Entonces, una de dos: o aclaran que es falso e iniciaron las acciones penales correspondientes, o reconocen que es verdadero”, afirmó.

Alarcón indicó que presentó un pedido de informe escrito, el cual debe ser respondido en un plazo de 10 días hábiles. Además, envió una nota al Procurador General del Estado solicitando que, junto con el ministro de Hidrocarburos y el presidente de YPFB, esclarezcan la situación del contrato de petróleo crudo con Trafigura.

Finalmente, advirtió que, en caso de confirmarse la veracidad de los contratos, también deberá explicarse por qué se contrató con una empresa que —según señaló— tiene antecedentes públicos de investigaciones y sanciones en el ámbito internacional.

Mira la programación en Red Uno Play