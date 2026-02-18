Carnaval en Santa Cruz deja 91 casos atendidos, 67 heridos y cinco fallecidos, según Tránsito

Un total de 91 casos atendidos, 67 personas heridas y cinco fallecidos es el saldo registrado durante el Corso cruceño y los tres días de Carnaval, de acuerdo con el informe oficial presentado por la Dirección de Tránsito del Comando Departamental de la Policía.

El director de Tránsito, coronel Marco Antonio Tórrez, detalló que los casos corresponden a diferentes hechos de tránsito atendidos en la capital y provincias. Entre los hechos más graves mencionó el atropello de una menor de edad en la zona del Plan 3.000, ocurrido el 17 de febrero. Según imágenes de cámaras de seguridad, la niña intentó cruzar la avenida sin percatarse del vehículo, cuyo conductor circulaba a velocidad inadecuada. La menor permanece internada en una clínica y el conductor fue aprehendido.

Asimismo, informó sobre un accidente registrado en el quinto anillo y avenida Santos Dumont, donde un motociclista que no portaba licencia impactó contra la rotonda, salió expulsado y sufrió un golpe fatal en la cabeza. El conductor falleció y su cuerpo fue trasladado a la morgue.

Operativo “Carnaval Seguro”

El informe fue presentado por el coronel Jhenky David Gómez Córdova, recientemente posesionado como comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, quien destacó la ejecución del plan de operaciones denominado “Carnaval Seguro”, en el marco de los 200 años de servicio institucional.

Según la autoridad, durante los cuatro días de Carnaval se registraron:

100 personas arrestadas

45 personas aprehendidas

36 vehículos retenidos

14 motocicletas retenidas

Además, se instalaron 102 dispositivos estáticos de control y se realizaron 127 controles en espacios públicos y actividades carnavaleras. Para el operativo se desplegaron 3.073 efectivos policiales en la capital y provincias, apoyados por 185 vehículos y 36 unidades no identificadas. El comandante afirmó que, de acuerdo con la información preliminar, este Carnaval fue uno de los más tranquilos de los últimos años, atribuyendo el resultado al trabajo preventivo previo.

Casos atendidos por la Felcv

Por su parte, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Edson Fernández, informó que en el primer mes del año se registraron 163 personas con detención preventiva; mientras que en la primera quincena de febrero la cifra descendió a 19, lo que atribuyó a las campañas de sensibilización y prevención.

Entre los casos relevantes mencionó:

Abuso sexual en San Julián: una niña de 11 años habría sido abusada de manera reiterada por su padrastro, de 34 años, quien fue aprehendido y aguarda audiencia de medidas cautelares.

Estupro agravado y violencia familiar: hecho ocurrido hace 24 años en la zona La Monita. La víctima, actualmente de 40 años, denunció que cuando tenía 16 fue agredida por su primo, Marco Antonio Núñez del Arco, hoy de 49 años y pastor de la Iglesia Dios Con Nosotros, de nacionalidad peruana. El Juzgado de Instrucción Penal 11 de la Villa Primero de Mayo determinó 150 días de detención preventiva. Se prevé la toma de declaración en el penal de Palmasola.

Recuperación de vehículos y sentencias

El director departamental de Diprove, coronel Vanderley Flores, informó que durante los cuatro días de Carnaval se registraron 17 casos relacionados con robo de vehículos y motocicletas.

Entre los resultados destacó:

Recuperación de motocicletas robadas en la zona de Satélite Norte, tras seguimiento por GPS y la aprehensión de un sospechoso identificado como Giovanni, de 27 años, con antecedentes por la Ley 1008. El acusado se sometió a procedimiento abreviado y fue sentenciado a tres años de reclusión en Cerprom.

En un segundo caso, una camioneta fue sustraída en un lavadero en Satélite Norte por una persona que se hizo pasar por familiar del propietario. Tras investigaciones y coordinación con la Policía de Cochabamba, el vehículo fue localizado en Ivirgarzama y recuperado. Dos personas, identificadas como Rubén Ch., (27) y Cristian F.P., (26), fueron aprehendidas y enviadas con detención preventiva por 180 días.

