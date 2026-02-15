Alertan que uno de cada cuatro casos atendidos por Oftalmología en Carnaval está relacionado con el uso de espumas

Al menos cuatro de cada 20 pacientes que atiende la especialidad de Oftalmología por las fechas de Carnaval presentan irritaciones o lesiones oculares asociadas al uso de espumas y otras sustancias durante celebraciones de Carnaval, advirtió el oftalmólogo Joel Moya.

“Cuando estos químicos ingresan al ojo, producen ardor y enrojecimiento. El problema es que los menores empiezan a frotarse, y eso genera lesiones en el epitelio de la córnea”, señaló Moya, según un reporte de la agencia estatal ABI.

El especialista, quien en 2022 dejó la dirección del Instituto Nacional de Oftalmología (INO) de La Paz luego de estar 10 años al frente, calificó la cifra como “llamativa”, al representar aproximadamente el 25% de sus consultas recientes en su consultorio particular.

El especialista explicó que la mayoría de los casos corresponde a niños y jóvenes que participaron en juegos con espuma durante corsos y festividades. El contacto de estos productos —y en algunos casos de otras sustancias químicas o agua no limpia— con los ojos provoca reacciones irritativas y alérgicas.

Precisó que el ojo es un órgano altamente sensible y cualquier agente extraño puede causar dolor intenso y sensibilidad a la luz.

“Si no se recibe tratamiento oportuno, la lesión puede complicarse”, advirtió.

Dijo también que frotarse los ojos con manos contaminadas puede desencadenar una queratitis (infección corneal) que, de no ser tratada, podría evolucionar a una úlcera e incluso comprometer la visión.

Ante estos casos, recomendó evitar la automedicación y acudir a un establecimiento de salud cuando se presenten síntomas persistentes como dolor, lagrimeo excesivo o intolerancia a la luz.

Como primera medida, indicó lavar el ojo con agua limpia sin frotar, cubrirlo con una gasa limpia y buscar atención médica. El tratamiento, en caso de erosión corneal, suele incluir antibióticos y antiinflamatorios prescritos por un especialista.

Exhortó a los padres y organizadores de actividades festivas a promover un uso responsable de espumas y evitar la aplicación de sustancias adicionales que puedan resultar más agresivas para la salud ocular.

