Presunto feminicidio en El Alto: mujer de 50 años es hallada sin vida en un barranco

Las autoridades de La Paz investigan un posible caso de feminicidio tras el hallazgo del cuerpo de una mujer de aproximadamente 50 años en un barranco del distrito 8 de El Alto.

El cadáver fue encontrado a casi 200 metros de profundidad, en un barranco donde presuntamente la víctima habría sido lanzada tras recibir golpes.

Según los primeros reportes, la mujer presentaba heridas visibles y rasguños, y no portaba ropa interior, lo que no descarta un posible abuso sexual.

La subteniente María Eugenia Lucana, de los Bomberos de El Alto, relató: “Este es el momento exacto en que rescatamos el cuerpo de la mujer. Presentaba heridas en el cuerpo y el lugar es de difícil acceso, por lo que el operativo fue muy delicado. Se presume que fue lanzada al barranco desde la cima”.

Durante la inspección en la cima del barranco, se encontró una bolsa con dinero peruano y una tarjeta que podría estar relacionada con prácticas curanderas, elementos que forman parte de la investigación.

Las autoridades presumen que la víctima habría asistido a un evento social con motivo del carnaval antes de ser atacada. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y confirmar si se trata de un feminicidio.

Mira la programación en Red Uno Play