Barrio Guaracal celebró su corso infantil y mantiene viva la tradición

El carnaval no solo se vive en el Cambódromo. En los barrios también late con fuerza, y el barrio Guaracal es prueba de ello. Este fin de semana, los más pequeños protagonizaron su propio corso infantil, llenando las calles de color, música y alegría.

Desde temprano, niños y niñas desfilaron con sus comparsas, acompañados por sus familias y vecinos que no dejaron de aplaudir y celebrar. La iniciativa, que nació hace varios años, se ha convertido en una tradición esperada por toda la comunidad.

“Ya son como unos 7 u 8 años que venimos cada año organizando esta comparsita infantil”, contó uno de los organizadores, destacando el compromiso de los vecinos para mantener viva esta actividad.

La emoción también se reflejaba en los rostros de los pequeños. “Bien, feliz, increíble”, expresó una de las niñas, mientras otros confirmaban que participan todos los años en el recorrido.

Tras la pausa obligada por la pandemia, el corso volvió con más entusiasmo. “Después de la pandemia venimos haciendo todo esto aquí. Estamos haciendo todos los años”, señalaron los vecinos, orgullosos de ver cómo el barrio se une alrededor de una celebración pensada especialmente para los niños.

