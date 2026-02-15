TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Brutal ataque Mujer hallada muerta

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Barrio Guaracal celebró su corso infantil y mantiene viva la tradición

Los más pequeños del barrio Guaracal disfrutaron de su corso infantil, que se realiza desde hace más de siete años, reuniendo a familias y vecinos en una tradición que volvió con fuerza tras la pandemia. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/02/2026 21:36

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El carnaval no solo se vive en el Cambódromo. En los barrios también late con fuerza, y el barrio Guaracal es prueba de ello. Este fin de semana, los más pequeños protagonizaron su propio corso infantil, llenando las calles de color, música y alegría.

Desde temprano, niños y niñas desfilaron con sus comparsas, acompañados por sus familias y vecinos que no dejaron de aplaudir y celebrar. La iniciativa, que nació hace varios años, se ha convertido en una tradición esperada por toda la comunidad.

“Ya son como unos 7 u 8 años que venimos cada año organizando esta comparsita infantil”, contó uno de los organizadores, destacando el compromiso de los vecinos para mantener viva esta actividad.

La emoción también se reflejaba en los rostros de los pequeños. “Bien, feliz, increíble”, expresó una de las niñas, mientras otros confirmaban que participan todos los años en el recorrido.

Tras la pausa obligada por la pandemia, el corso volvió con más entusiasmo. “Después de la pandemia venimos haciendo todo esto aquí. Estamos haciendo todos los años”, señalaron los vecinos, orgullosos de ver cómo el barrio se une alrededor de una celebración pensada especialmente para los niños.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Corso cruceño 2026

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Corso cruceño 2026

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD