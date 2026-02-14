TEMAS DE HOY:
¡No te pierdas nada! El Gran Corso Cruceño se vive en vivo por Red Uno

La cobertura especial de Red Uno comenzó en redes sociales desde las 19:00 y, a partir de las 21:00, también se transmite por señal abierta para que todo el país viva el Gran Corso Cruceño.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/02/2026 19:23

Santa Cruz, Bolivia

El Gran Corso Cruceño ya se vive a lo grande y puede seguirse minuto a minuto a través de las redes sociales de Red Uno.

La transmisión digital arrancó a las 19:00, permitiendo que quienes no pudieron asistir al cambódromo disfruten de cada comparsa, cada ballet y el esperado paso de la reina desde cualquier lugar del país.

Desde las 21:00 horas, la fiesta también se emite por señal abierta, llevando el color, la música y la tradición a todos los hogares. Más de 200 comparsas forman parte del desfile principal, en una noche que promete extenderse hasta la madrugada.

El paso de la reina y las principales agrupaciones, previsto entre las 20:30 y 21:00, se convierte en uno de los momentos más esperados y seguidos tanto en plataformas digitales como en televisión.

La última comparsa cerrará la jornada entre la medianoche y la 01:00, en una celebración que une a miles de personas dentro y fuera del cambódromo.

Programación

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Corso cruceño 2026

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

