¡No te pierdas nada! El Gran Corso Cruceño se vive en vivo por Red Uno

El Gran Corso Cruceño ya se vive a lo grande y puede seguirse minuto a minuto a través de las redes sociales de Red Uno.

La transmisión digital arrancó a las 19:00, permitiendo que quienes no pudieron asistir al cambódromo disfruten de cada comparsa, cada ballet y el esperado paso de la reina desde cualquier lugar del país.

Desde las 21:00 horas, la fiesta también se emite por señal abierta, llevando el color, la música y la tradición a todos los hogares. Más de 200 comparsas forman parte del desfile principal, en una noche que promete extenderse hasta la madrugada.

El paso de la reina y las principales agrupaciones, previsto entre las 20:30 y 21:00, se convierte en uno de los momentos más esperados y seguidos tanto en plataformas digitales como en televisión.

La última comparsa cerrará la jornada entre la medianoche y la 01:00, en una celebración que une a miles de personas dentro y fuera del cambódromo.

Mira la programación en Red Uno Play