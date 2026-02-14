TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Esta noche, Santa Cruz se viste de fiesta: vive el Gran Corso por Red Uno

Más de 200 comparsas, carros alegóricos y la belleza de la reina del Carnaval protagonizarán el Gran Corso Cruceño, que será transmitido en vivo por Red Uno para todo el país.

Silvia Sanchez

14/02/2026 17:12

Carros, reinas y emoción: el Gran Corso se vive en vivo por Red Uno. Foto Red Uno.
Santa Cruz, Bolivia

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra se prepara para vivir una de sus noches más esperadas con el desarrollo del Gran Corso Cruceño, una celebración que reúne tradición, color, música y alegría.

El evento contará con una cobertura especial de Red Uno, que transmitirá en vivo cada detalle para que todo el país disfrute de esta gran fiesta carnavalera.

Desde el escenario principal, ubicado entre el Sexto y Séptimo Anillo, el equipo técnico y humano del canal acompañará el recorrido de los carros alegóricos, las comparsas y los grupos de baile.

La transmisión en vivo comenzará desde las 19:00, mientras que el desfile principal se desarrollará a partir de las 21:00, con la participación de más de 200 comparsas.

Ocho jurados estarán a cargo de evaluar las presentaciones, tanto de los carros como de los grupos folklóricos, en un ambiente lleno de creatividad, talento y entusiasmo.

Las autoridades policiales ya iniciaron el cierre de las principales vías para garantizar la seguridad y la fluidez del recorrido, que se extenderá hasta aproximadamente la medianoche.

El paso de la reina y las principales comparsas está previsto entre las 20:30 y 21:00, mientras que la última agrupación cerrará la jornada entre las 00:00 y 01:00.

Además, el público podrá instalar sus sillas en los espacios habilitados para disfrutar de cerca este espectáculo que cada año reúne a miles de familias.

Con música, luces, color y emoción, el Gran Corso Cruceño promete una noche inolvidable que podrá ser seguida en vivo por todo el país.

Programación

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Corso cruceño 2026

23:30

Tierra nuestra

