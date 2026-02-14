¿Eres de la comparsa 'Mira corso'? estos son los precios de las sillas

El Gran Corso de la capital cruceña inicia su despliegue hoy y los espectadores han volcado su entusiasmo hacia la compra anticipada de espacios estratégicos. “Hemos conseguido adelante en el séptimo anillo; con un amigo nos hemos encontrado y ya tenemos todo listo para ver a la reina de cerca”, comentó uno de los asistentes que ya aguarda el inicio del evento.

La oferta para el público es variada y depende exclusivamente de la ubicación y el nivel de confort elegidos para la jornada. Los precios estándar se sitúan en Bs. 150, mientras que el acceso a los exclusivos camarotes alcanza los Bs. 250 para quienes buscan una experiencia premium.

Para quienes priorizan el ahorro, existen opciones más económicas al alejarse de los puntos centrales del recorrido. Cerca del séptimo anillo es posible hallar espacios hasta en Bs. 130 por grupos de 12 sillas, aunque existen variedades desde los Bs. 50 dependiendo del sector.

Mira la programación en Red Uno Play