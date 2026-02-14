TEMAS DE HOY:
Brutal ataque Mujer hallada muerta Apuñalado en la Radial 10

28ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

¿Eres de la comparsa 'Mira corso'? estos son los precios de las sillas

Las ofertas de espacios varían según la cercanía al recorrido oficial y las comodidades ofrecidas.

Ximena Rodriguez

14/02/2026 15:14

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El Gran Corso de la capital cruceña inicia su despliegue hoy y los espectadores han volcado su entusiasmo hacia la compra anticipada de espacios estratégicos. “Hemos conseguido adelante en el séptimo anillo; con un amigo nos hemos encontrado y ya tenemos todo listo para ver a la reina de cerca”, comentó uno de los asistentes que ya aguarda el inicio del evento.

La oferta para el público es variada y depende exclusivamente de la ubicación y el nivel de confort elegidos para la jornada. Los precios estándar se sitúan en Bs. 150, mientras que el acceso a los exclusivos camarotes alcanza los Bs. 250 para quienes buscan una experiencia premium.

Para quienes priorizan el ahorro, existen opciones más económicas al alejarse de los puntos centrales del recorrido. Cerca del séptimo anillo es posible hallar espacios hasta en Bs. 130 por grupos de 12 sillas, aunque existen variedades desde los Bs. 50 dependiendo del sector.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD