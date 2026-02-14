TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Estas son las imágenes del explosivo arranque del Carnaval 2026 en Brasil

Una mirada fotográfica a la majestuosidad de los carros alegóricos y el fervor de millones de asistentes en el Sambódromo.

Ximena Rodriguez

14/02/2026 14:54

Foto: EFE.

El Carnaval de Brasil 2026 ha comenzado oficialmente con el despliegue de las primeras escuelas de samba en los sambódromos de Río de Janeiro y São Paulo, donde las carrozas monumentales y el brillo de los disfraces dominaron la escena inaugural. Esta galería de fotos muestra la intensidad de los desfiles y los multitudinarios blocos callejeros que ya inundan de ritmo y color las principales avenidas del país.

Estas son las imágenes más relevantes de lo que sucede en el gigante de sudamérica:

