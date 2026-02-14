Estas son las imágenes del explosivo arranque del Carnaval 2026 en Brasil

El Carnaval de Brasil 2026 ha comenzado oficialmente con el despliegue de las primeras escuelas de samba en los sambódromos de Río de Janeiro y São Paulo, donde las carrozas monumentales y el brillo de los disfraces dominaron la escena inaugural. Esta galería de fotos muestra la intensidad de los desfiles y los multitudinarios blocos callejeros que ya inundan de ritmo y color las principales avenidas del país.

Estas son las imágenes más relevantes de lo que sucede en el gigante de sudamérica:

