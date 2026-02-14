¡Atención! Conozca los puntos de ingreso y salida para el Corso Cruceño

Este sábado la ciudad vivirá uno de sus eventos culturales más importantes: el Gran Corso Cruceño 2026, cuyo recorrido oficial se desarrollará desde el séptimo hasta el quinto anillo del Cambódromo. La organización confirmó el mapa oficial de entradas y salidas, diseñado para garantizar una circulación fluida, gratuita y segura para miles de asistentes.

Entradas habilitadas al Cambódromo

Los ingresos al recorrido estarán ubicados de manera lateral, a los costados del Cambódromo, conectados principalmente con la avenida Mutualista y la avenida La Playa, ambas con tramos establecidos como vías de circulación controlada.

Entre el séptimo y sexto anillo se habilitarán sectores de sillas gratuitas, incluyendo un espacio frente al palco del jurado, donde más de dos mil personas podrán ingresar con su propia silla para disfrutar del espectáculo sin costo. Esta zona contará con accesos señalizados para facilitar el ingreso ordenado del público.

Los puntos de ingreso se encuentra a los laterales del cambódromo con líneas rojas:

Zonas internas y circulación

El tramo comprendido entre el séptimo y octavo anillo estará destinado exclusivamente al estacionamiento y concentración de carros alegóricos, por lo que el acceso del público estará restringido en ese sector.

En el centro del recorrido, a la altura del sexto anillo, se ubicarán:

El palco del Gobierno Municipal , donde ocho jurados evaluarán a las comparsas.

El palco de la Asociación Cruceña de Comparsas .

El palco de Red Uno de Bolivia, desde donde se realizará la transmisión en vivo.

A lo largo del recorrido se contará con palcos privados, sillas numeradas, baños públicos, ambulancias y puntos de seguridad, todos con accesos diferenciados y controlados.

Mira la programación en Red Uno Play