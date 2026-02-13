Todo listo para el Carnaval cruceño: Conoce el despliegue policial y los cortes de vías

La Policía Boliviana presentó el plan operativo “Carnaval Seguro” con un amplio despliegue de efectivos por tierra y aire para garantizar la tranquilidad durante las fiestas en Santa Cruz.

El comandante departamental, coronel David Gómez, informó que para el sábado de corso en el Cambódromo se destinarán 900 efectivos policiales, mientras que para los tres días de mojazón (domingo, lunes y martes) se desplegarán 2.100 servidores públicos en el casco viejo de la ciudad.

“El plan Carnaval Seguro ya está en ejecución. Vamos a garantizar la seguridad de la población durante los cuatro días de festejo”, afirmó la autoridad policial.

Cierre de vías para Carnaval

El director de Tránsito, coronel Marco Torrez, explicó que el sábado se cerrará la avenida La Playa, desde el cuarto hasta el octavo anillo, a partir del mediodía, convirtiéndola en vía peatonal.

Asimismo, la avenida Mutualista funcionará en un solo sentido desde el cuarto hasta el octavo anillo, mientras que la avenida 2 de Agosto permanecerá habilitada en ambos carriles como ruta alternativa.

Para los tres días de mojazón, el ingreso al centro de la ciudad estará cerrado desde las 07:00 de la mañana, con controles en todos los accesos. Las autoridades aclararon que habrá consideración con los vecinos del centro para que puedan ingresar a guardar sus vehículos.

La Policía instalará un corredor de seguridad entre las calles Ballivián y Chuquisaca, donde se colocarán carpas y ambulancias para atención inmediata.

Además del patrullaje terrestre, se implementarán controles aéreos con drones y apoyo de la unidad montada. “Estamos utilizando patrullaje aéreo y drones para reforzar la vigilancia”, confirmó el comandante.

Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con la línea 110.

