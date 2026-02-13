La ciudad de Oruro está lista para recibir a cerca de medio millón de visitantes este sábado, cuando se realice la tradicional peregrinación folklórica en devoción a la Virgen del Socavón, en el marco del Carnaval.

Se trata del evento cultural más importante del país, que cada año reúne fe, música, danza y tradición en una sola jornada.

La mayor fiesta de Bolivia

Este sábado 14 de febrero se llevará a cabo una nueva edición del Carnaval de Oruro, declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

La celebración no solo representa identidad y cultura, sino que también se ha convertido en el principal motor económico del departamento.

Hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios se encuentran al máximo de su capacidad ante la llegada masiva de turistas nacionales y extranjeros.

Oruro se viste de fiesta: esperan medio millón de visitantes en el Carnaval. Foto Fernando Aguilar - periodista Red Uno.

Impacto económico millonario

Según estimaciones preliminares, el movimiento económico durante la jornada superará los:

Bs 400 millones

Este ingreso beneficiará a miles de familias dedicadas al turismo, gastronomía, artesanía y comercio informal.

“El Carnaval es trabajo, es sustento y es desarrollo para Oruro”, señalan comerciantes y emprendedores locales.

Oruro se viste de fiesta: esperan medio millón de visitantes en el Carnaval. Foto Fernando Aguilar - periodista Red Uno.

Preparativos y despliegue especial

Las autoridades y organizaciones locales activaron operativos especiales de:

Seguridad

Tránsito

Limpieza

Salud

Control de graderías

Todo con el objetivo de garantizar una celebración ordenada y segura para los visitantes.

La ciudad fue acondicionada con señalización, refuerzo policial y puntos de atención.

Cobertura nacional

El equipo periodístico de Red Uno desplegó unidades especiales en distintos puntos de la ciudad para mostrar los preparativos y transmitir parte de la entrada folclórica.

La cobertura permitirá que miles de personas sigan el evento desde todo el país.

Oruro se viste de fiesta: esperan medio millón de visitantes en el Carnaval. Foto Fernando Aguilar - periodista Red Uno.

Fe, tradición y orgullo

Para los danzarines, músicos y devotos, el sábado de Carnaval no es solo una fiesta: es una promesa, una ofrenda y una expresión de identidad.

Cada traje, cada paso y cada melodía reflejan siglos de historia y devoción.

“Bailamos con el corazón y con fe”, repiten los participantes.

Oruro, listo para brillar

Con calles preparadas, servicios reforzados y una ciudad en cuenta regresiva, Oruro se alista para vivir su día más importante del año.

Un sábado donde:

La fe se hace danza

La cultura se vuelve espectáculo

Y Bolivia entera mira hacia Oruro

Oruro se viste de fiesta: esperan medio millón de visitantes en el Carnaval. Foto Fernando Aguilar - periodista Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play