Oruro se viste de fiesta: esperan medio millón de visitantes en el Carnaval

La ciudad se prepara para vivir su jornada más importante del año, con una masiva llegada de turistas, una devoción multitudinaria y un movimiento económico que superará los Bs 400 millones.
13/02/2026 11:32
Escuchar esta nota
La ciudad de Oruro está lista para recibir a cerca de medio millón de visitantes este sábado, cuando se realice la tradicional peregrinación folklórica en devoción a la Virgen del Socavón, en el marco del Carnaval.
Se trata del evento cultural más importante del país, que cada año reúne fe, música, danza y tradición en una sola jornada.
La mayor fiesta de Bolivia
Este sábado 14 de febrero se llevará a cabo una nueva edición del Carnaval de Oruro, declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.
La celebración no solo representa identidad y cultura, sino que también se ha convertido en el principal motor económico del departamento.
Hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios se encuentran al máximo de su capacidad ante la llegada masiva de turistas nacionales y extranjeros.
Impacto económico millonario
Según estimaciones preliminares, el movimiento económico durante la jornada superará los:
Bs 400 millones
Este ingreso beneficiará a miles de familias dedicadas al turismo, gastronomía, artesanía y comercio informal.
“El Carnaval es trabajo, es sustento y es desarrollo para Oruro”, señalan comerciantes y emprendedores locales.
Preparativos y despliegue especial
Las autoridades y organizaciones locales activaron operativos especiales de:
Seguridad
Tránsito
Limpieza
Salud
Control de graderías
Todo con el objetivo de garantizar una celebración ordenada y segura para los visitantes.
La ciudad fue acondicionada con señalización, refuerzo policial y puntos de atención.
Cobertura nacional
El equipo periodístico de Red Uno desplegó unidades especiales en distintos puntos de la ciudad para mostrar los preparativos y transmitir parte de la entrada folclórica.
La cobertura permitirá que miles de personas sigan el evento desde todo el país.
Fe, tradición y orgullo
Para los danzarines, músicos y devotos, el sábado de Carnaval no es solo una fiesta: es una promesa, una ofrenda y una expresión de identidad.
Cada traje, cada paso y cada melodía reflejan siglos de historia y devoción.
“Bailamos con el corazón y con fe”, repiten los participantes.
Oruro, listo para brillar
Con calles preparadas, servicios reforzados y una ciudad en cuenta regresiva, Oruro se alista para vivir su día más importante del año.
Un sábado donde:
La fe se hace danza
La cultura se vuelve espectáculo
Y Bolivia entera mira hacia Oruro
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30