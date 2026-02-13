¡Atención, La Paz! Estos son los cortes de tránsito por el Carnaval 2026

La Alcaldía de La Paz confirmó la aplicación de corte de vías programados durante los principales eventos del Carnaval Paceño 2026 y exhortó a la población a tomar previsiones ante el cierre de rutas y calles adyacentes.

“Se van a hacer los cortes de vía y ya hemos dado las rutas. Entonces la gente entenderá claramente que esas rutas estarán cortadas y las adyacentes también, así que tomen todas las previsiones el día de mañana, pasado y el día lunes”, señaló el secretario municipal de Culturas, Américo Gemio.

Explicó que, para garantizar el desarrollo seguro de cada actividad, se ejecutarán cierres de calles en los recorridos oficiales y en vías adyacentes.

Los cierres acompañarán el desarrollo del Corso Infantil, que se realizará el sábado desde las 10:00, partiendo de la plaza San Francisco hasta la plaza del Estudiante.

El domingo, los cortes se trasladarán al recorrido de la Farándula, que comenzará en el puente de la Cervecería y concluirá en el sector de Las Velas.

El lunes será el turno del Jisk’a Anata, considerado el “Carnaval pequeño”, donde se presentarán danzas de distintos departamentos del país. La jornada cerrará con un concierto en vivo, programado para las 19:00 en el sector de Las Velas.

Además de los cortes de vía, se implementarán controles sobre el uso del agua, la venta de alimentos y el consumo en espacios públicos.

