¡Alerta paceños! Así estará el clima para el Carnaval 2026

Este fin de semana se desarrollarán las actividades por los carnavales en todo el país, según reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en todo el país, por lo cual se recomienda para las actividades al aire libre llevar chamarras, paraguas y ponchillos.

Para todo el fin de semana de carnavales se presentarán lluvias aisladas y cortas, principalmente en horas de la tarde, en todo el país.

Sábado de carnaval 14 de febrero

Se pronostica que en la mañana se tendrán temperaturas agradables, pero para la tarde se prevé que existan chubascos y lluvias aisladas. La máxima para La Paz será de 15 ºC con una probabilidad de lluvia del 79%.

Domingo de Carnaval, 15 febrero.

De la misma forma, una temperatura agradable por la mañana con cielos poco nubosos y una temperatura máxima de 14 ºC con una probabilidad de lluvia del 70%.

Lunes de Carnaval, 16 febrero.

El panorama no cambia: se pronostica una temperatura máxima de 17 ºC, lluvias en horas de la tarde-noche con una probabilidad del 71%.

Martes de Carnaval, 17 de febrero.

Para cerrar el feriado largo con el racional martes de Ch´alla, se tendrán temperaturas más altas con cielos parcialmente soleados, con una máxima de 17 ºC, sin probabilidades de lluvia.

Finalmente, se tendrá un Carnaval con presencia de lluvias a lo largo del fin de semana largo en el occidente del país.

