Carnaval 2026: Banda Real Imperial de Oruro es reconocida por sus 42 años de trayectoria

El pasado sábado se llevó adelante la XXIV versión del Festival de Bandas en Oruro, donde más de 6.000 músicos deleitaron e hicieron antesala al carnaval de esta gestión. Un equipo de la Red Uno estuvo junto a la banda Real Imperial de Oruro, que tiene más de 42 años de trayectoria interpretando música para diversas entradas folklóricas.

Es una de las bandas de bronce más emblemáticas del departamento de Oruro; entre sus integrantes están médicos, ingenieros, arquitectos y muchos profesionales.

Don Ponciano Wilcarani, fundador, nos menciona que la banda fue fundada en 1984 y desde ahí llevando y resaltando la cultura de Bolivia a través de la música. Al inicio, la banda contaba con pocos integrantes; ahora sobrepasan los 180 componentes y acompañan a fraternidades emblemáticas del carnaval como la Morenada Central y la Morenada Ferrari.

“Tenemos médicos, tenemos ingenieros, tenemos arquitectos de diferentes áreas de formación profesional”, menciona Wilcarani.

La banda Real Imperial de Oruro también recibió varios reconocimientos en su trayectoria y sus presentaciones las ha realizado en Argentina, Chile, Perú, entre otras latitudes. Los músicos entregados a la pasión de la música mencionan que lo más complejo de su profesión es abandonar a la familia en ciertas fechas festivas.

Los músicos, siempre agradecidos al ritmo del bombo, la trompeta, platillos, saxofón y trombón, siempre resaltan que la mejor gratificación son los aplausos de los espectadores y hacen la invitación a poder disfrutar de este fin de semana de la gran entrada folclórica del Carnaval de Oruro 2026.

