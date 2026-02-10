Habilitan el 'Tren Carnavalero' entre La Paz y Oruro: horarios, precio y recorrido

En un esfuerzo por impulsar el turismo y facilitar el traslado de visitantes hacia una de las fiestas más importantes del país, el Gobierno presentó oficialmente el 'Tren Carnavalero', un servicio especial que conectará La Paz con Oruro durante el Carnaval.

El anuncio fue realizado por el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, quien informó que el tren iniciará operaciones el viernes 13 de febrero, con salida a las 12:00 desde la estación de Viacha, en el departamento de La Paz.

El recorrido tendrá una duración aproximada de seis horas y será solo de ida, en la ruta La Paz–Oruro, con el objetivo de facilitar el ingreso de turistas a la capital del folklore boliviano.

Viaje con fiesta incluida

El proyecto es resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Turismo y la empresa Ferroviaria Andina, encargada de operar el servicio.

Durante el viaje, los pasajeros disfrutarán de:

Música a bordo

Cotillón carnavalero

Refrigerio

Seguro contra accidentes

Todo pensado para que el trayecto sea parte de la experiencia festiva.

Precio y venta de pasajes

El boleto tiene un costo de Bs 180 e incluye también el traslado desde la línea Morada de Mi Teleférico, en la ciudad de El Alto, hasta la estación de Viacha.

Las autoridades informaron que la venta de pasajes ya está habilitada en los puntos autorizados de la ferroviaria y recomendaron adquirirlos con anticipación, debido a la alta demanda prevista.

Impulso al turismo

Con el lanzamiento del 'Tren Carnavalero', el Gobierno busca fortalecer el turismo interno y reactivar la economía durante una de las temporadas más importantes del año, apostando por un medio de transporte seguro, tradicional y festivo.

El servicio permitirá que más personas lleguen al Carnaval de Oruro, reconocido como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, y vivan la fiesta desde el primer kilómetro del viaje.

