Jugar con conciencia: Alcaldía de El Alto multará con Bs 1.000 a quienes desperdicien agua

Con el objetivo de promover un Carnaval responsable y cuidar uno de los recursos más valiosos, la Alcaldía de El Alto activó el Plan Carnaval 2026, que incluye campañas de concientización, controles permanentes y sanciones económicas para quienes desperdicien agua.

La iniciativa se desarrolla principalmente en unidades educativas, en coordinación con la Dirección de Educación y las direcciones distritales, para fortalecer en niños y jóvenes el mensaje del uso racional del agua y el respeto al medioambiente.

“Cuidar el agua es responsabilidad de todos”

El director de Saneamiento Básico, Cancio Ramos, informó que las acciones buscan generar conciencia desde temprana edad y evitar excesos durante las celebraciones.

“Estamos trabajando con los colegios para que nuestros estudiantes entiendan que el agua no es un juego. Debemos cuidarla”, señaló.

Multa establecida por ley

La autoridad recordó que la Ley Municipal 394, vigente desde 2017, establece una sanción única de Bs 1.000 para quienes sean sorprendidos derrochando agua durante el Carnaval.

Además, se advirtió que se realizarán decomisos en casos de venta y uso de:

Espumas no autorizadas

Globos con agua

Productos que afecten al entorno

Estas acciones estarán a cargo de la Guardia Municipal, que intensificará los controles en mercados, calles y alrededores de unidades educativas.

Llamado a padres y comerciantes

La Alcaldía también pidió el compromiso de padres de familia y comerciantes para evitar la venta y el uso de globos con agua, recordando que este recurso es cada vez más limitado.

“La prioridad es formar ciudadanos responsables y conscientes del cuidado del agua”, remarcaron desde el municipio.

Carnaval con alegría y conciencia

Las autoridades insistieron en que la diversión no debe estar reñida con el respeto al medioambiente y convocaron a la población a vivir un Carnaval con alegría, color y responsabilidad.

El mensaje es claro: en El Alto, la fiesta se celebra cuidando el futuro.

