Menonita denuncia estafa de Bs 9.000 tras ser engañado por taxista en compra de repuestos

Un ciudadano menonita denunció haber sido víctima de una estafa y robo de 9.000 bolivianos, dinero que tenía destinado a la compra de repuestos para sus maquinarias agrícolas. El hecho ocurrió luego de que un taxista, que inicialmente lo trasladaba para cotizar piezas, le ofreciera una supuesta alternativa más económica a través de un “conocido”.

Según el relato de la víctima, llegó desde Charagua a la capital cruceña con el objetivo de adquirir repuestos. Mientras realizaba la búsqueda, el conductor del taxi le indicó que tenía un amigo que vendía las mismas piezas a un precio más bajo y que incluso podía conseguirlas desde la zona de la Aduana.

“Me dijo: ‘¿Por qué no vamos a otro lugar? Tiene todos los repuestos su amigo allá en la Aduana y lo puede sacar cualquier rato’”, relató el afectado.

De acuerdo con la denuncia, el taxista le pidió Bs 9.000 con el argumento de que con ese dinero traería los repuestos de inmediato. Sin embargo, después de recibir la suma, el conductor volvió a contestar las llamadas.

El menonita formalizó la denuncia ante la Fiscalía de la zona de La Morita, donde se abrió una investigación por el presunto delito de estafa. Cámaras de seguridad habrían registrado al taxista acompañando a la víctima mientras cotizaba los repuestos.

“Llegó una moto y me dijo que tenía todos los repuestos. Me pidió que le entregue un poco de la plata y que luego me entregaría donde Alejandro”, explicó la víctima.

Hasta el momento, el acusado no ha sido ubicado, por lo que el afectado pide a las autoridades que se proceda con su captura, ya que el dinero era fundamental para el mantenimiento de sus maquinarias de trabajo.

El caso se encuentra en etapa de investigación.

