Policial

“Si no le daba mi bolso me iba a matar”: Mujer relata violento asalto a plena luz del día

Este no sería un hecho aislado. De acuerdo con vecinos de la zona, los asaltos con características similares se estarían registrando de manera constante.

Charles Muñoz Flores

10/02/2026 9:22

Víctima de asalto en San Carlos: “Le pedí por amor de Dios que no me haga daño”. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra vive días de preocupación ante una seguidilla de asaltos cometidos bajo una modalidad que se repite: delincuentes a bordo de motocicletas interceptan a transeúntes y, bajo amenazas con armas blancas, les arrebatan sus pertenencias.

El caso más reciente ocurrió la mañana del domingo, alrededor de las 9:00, cuando una mujer fue abordada en plena vía pública del barrio San Carlos, específicamente en la calle Los Guapos. Según su testimonio, el agresor descendió de una motocicleta y la amenazó con un cuchillo para obligarla a entregar su bolso y objetos de valor.

“Lastimosamente me tocó vivirlo el domingo. El sujeto en moto me apuntó con un arma blanca y me dijo que le entregue mis pertenencias. No le importó que hubiera cámaras alrededor”, relató la víctima en contacto con el programa El Mañanero. Las imágenes del hecho, afirmó, ya circulan en redes sociales y podrían servir como elemento clave para la investigación.

La mujer aseguró que el temor fue inevitable. “Lo único que yo pedí fue que no me haga daño. Él me dijo que si no le daba mi bolso me iba a matar, así que le entregué todo”, contó.

“Hay varias víctimas. Esto se ha dado casi semanalmente o incluso a diario. Todos han sido en moto, porque es más fácil para ellos escapar”, agregó la afectada.

Vivientes del barrio estiman que al menos tres asaltos por semana se producen bajo esta modalidad, donde las principales víctimas son personas que transitan solas por calles de la zona.

La situación ha incrementado la preocupación vecinal, especialmente porque varios de los hechos ocurren a plena luz del día.

Mientras tanto, las víctimas piden que las grabaciones de cámaras de seguridad sean utilizadas para identificar a los responsables y evitar que más personas pasen por la misma experiencia.

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

