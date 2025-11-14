TEMAS DE HOY:
Policial

“Sacó un cuchillo y me lo puso en el cuello”: delincuente roba Bs 2.500 a un taxista en San Aurelio

El conductor había detenido su vehículo cuando fue sorprendido por un individuo que salió del monte.

Charles M. Flores

14/11/2025 13:19

A punta de cuchillo: sujeto roba Bs 2.500 a taxista en San Aurelio. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un taxista fue víctima de un violento atraco la noche de este viernes en la avenida San Aurelio, cuando se dirigía a su domicilio tras finalizar su jornada laboral. El conductor había detenido su vehículo un momento cuando fue sorprendido por un hombre que salió del monte.

Según el relato de la víctima, el agresor lo amenazó con un arma blanca de gran tamaño.

“De repente salió un hombre con un cuchillo largo y me lo puso en el cuello, me redujo”, contó aún conmocionado. El delincuente le arrebató Bs 2.500 correspondientes a su renta del día, además de su teléfono celular.

“Se llevó Bs 2.500”, reiteró el afectado, quien señaló que el atacante aprovechó la oscuridad del lugar para escapar rápidamente. “Él salió del monte, de lo oscuro. Ya senté la denuncia”, añadió.

El taxista acudió a dependencias policiales para formalizar la denuncia, mientras que las autoridades iniciaron las primeras indagaciones para identificar al responsable.

 

